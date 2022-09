Skazani na więzienie za książki dla dzieci poznali wysokość kary. "Bezczelny akt represji"

Logopedzi z Hongkongu skazani na karę więzienia

Książeczki wydane przez logopedów opowiadają m.in. o owcach próbujących powstrzymać wilki, które chcą przejąć ich wioskę. Zostało to zinterpretowane przez władze jako jawne polityczne przesłanie. Władze oceniły to jako aluzję do protestów w Hongkongu przeciwko zacieśnianiu kontroli nad miastem przez komunistyczne władze centralne ChRL.

Według sądu książeczki podżegały do nienawiści wobec chińskich władz oraz nakłaniały do pogardy dla hongkońskiej policji i wymiaru sprawiedliwości. Wyrok wydano na mocy prawa zakazującego działalności wywrotowej, wprowadzonego za czasów kolonialnych.

Oskarżeni nie przyznawali się do winy. Sędzia sądu okręgowego Kwok Wai Kin powiedział, że oskarżeni musieli zostać ukarani "nie z powodu publikacji lub słów, ale z powodu ich szkody lub ryzyka szkody dla umysłów dzieci". Kwok uznał, że "to, co oskarżeni zrobili dzieciom w wieku 4 i więcej lat, było w rzeczywistości praniem mózgu", które miało doprowadzić do zaakceptowania ich poglądów i wartości.