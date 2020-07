Dane użytkowników "niedostępne" dla hongkońskich władz. Komunikator wstrzymuje "przetwarzanie wniosków"

Należący do Facebooka WhatsApp ogłosił, że tymczasowo wstrzymuje przetwarzanie wniosków hongkońskich władz o dostęp do danych użytkowników do czasu dalszej oceny nowego prawa o bezpieczeństwie państwowym - przekazała agencja Reutera. Komunikator poinformował także o konieczności konsultacji z ekspertami w dziedzinie ochrony praw człowieka - podano w oświadczeniu.