Jest głośnym krytykiem komunistycznych władz. Kardynał skazany na grzywnę

Gdyby doszło do przekazania przez Niemcy systemów Patriot, to prezydent Andrzej Duda uważa, że te rakiety powinny bronić polskiego terytorium i polskich obywateli - mówił w piątek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. W środę minister obrony Mariusz Błaszczak zaproponował, by niemieckie zestawy zostały przekazane Ukrainie i rozstawione przy jej zachodniej granicy.