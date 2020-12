Prodemokratyczny magnat medialny zostanie w areszcie

Lai został aresztowany w sierpniu, kiedy około 200 policjantów wkroczyło do jego biura. Policja w Hongkongu oświadczyła, że zatrzymała dziewięciu mężczyzn i jedną kobietę za podejrzane przestępstwa, w tym zmowę z obcym krajem - przekazała agencja Reutera. Przypomniała, że Lai był częstym gościem w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z urzędnikami, w tym z sekretarzem stanu USA Mike'iem Pompeo, by zdobyć poparcie dla ruchu demokratycznego w Hongkongu, co skłoniło Pekin do nazwania go "zdrajcą".