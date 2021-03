Pekin szykuje reformę. Szefowa władz Hongkongu przyznaje, że nie wie, co z wyborami

- W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy będziemy mogli utrzymać 5 września jako datę wyborów generalnych do Rady Legislacyjnej – powiedziała w poniedziałek Carrie Lam, używając formalnej nazwy lokalnego parlamentu Hongkongu.

Zgodnie z projektem reform, sprzyjający Pekinowi komitet elektorów, który wybiera już szefów administracji Hongkongu ma też uczestniczyć w nominacji wszystkich kandydatów do tamtejszego parlamentu. Ma również samodzielnie wybierać niektórych posłów. Zmiana ma zagwarantować, że Hongkongiem będą rządzili wyłącznie "patrioci", co według komentatorów oznacza osoby lojalne wobec komunistycznych władz kraju. Zdaniem krytyków może to całkowicie uniemożliwić udział opozycji w życiu politycznym miasta.