"Czy na mnie wywierana była przez ostatnie 10 lat presja?". Najważniejszy sędzia zabiera głos przed odejściem

- Czy sądownictwo poddawane jest naciskom ze strony rządu Hongkongu albo Pekinu, by podejmować w sprawach decyzje, których one sobie życzą? Czy na mnie wywierana jest lub była przez ostatnie 10 lat presja? Moja szczera odpowiedź: nie – zapewnił Geoffrey Ma w czasie ostatniej konferencji prasowej przed odejściem ze stanowiska, które piastował przez 10 lat.

Odniósł się przy tym do apeli o reformę sądownictwa w Hongkongu, wygłaszanych przez chińskich urzędników i polityków prorządowych w regionie. Oświadczył, że nie jest przeciwny reformom, ale nie popiera nawoływania do nich tylko dlatego, że - jak powiedział - komuś nie podoba się dane orzeczenie.

Szefowa władz Hongkongu Carrie Lam twierdziła, że ataki na sędziego to przejaw korzystania przez media z wolności słowa. - Naprawdę nie widzę, jak te komentarze mogłyby wywierać nacisk na sądy – powiedziała. Ma również ocenił, że ataki medialne nie mogą być uznane za wywieranie presji. - Nikt nie lubi czytać o sobie złych rzeczy w prasie. Ale błędem byłoby mówienie, że jest to wywieranie presji na sędziów, by zrobili coś, czego w innym wypadku by nie zrobili – oświadczył.