Hongkońska działaczka demokratyczna skazana. Miała "podżegać" do upamiętniania masakry na Tiananmen

Wpływowa hongkońska działaczka prodemokratyczna i prawniczka Chow Hang-tung została we wtorek skazana na 15 miesięcy pozbawienia wolności za "podżeganie do udziału" w zakazanym przez władze czuwaniu rocznicowym w intencji ofiar masakry na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku.

- Można przewidzieć, że przestrzeń publiczna do dyskusji o 4 czerwca całkowicie zniknie. Tyrania jest pazerna, a czerwone linie będą się dalej poszerzać – oceniła aktywistka po ogłoszeniu wyroku. Chow Hang-tung była wiceprzewodniczącą rozwiązanego obecnie Hongkońskiego Sojuszu Wsparcia dla Patriotycznych Demokratycznych Ruchów w Chinach, który przez 30 lat organizował czuwania w rocznice Tiananmen 4 czerwca i wzywał do zakończenia jednopartyjnych rządów.

W ostatnich dwóch latach administracja Hongkongu zakazuje tych czuwań, uzasadniając to pandemią COVID-19. Według ekspertów komunistyczne władze Chin starają się wymazać pamięć o masakrze ze zbiorowej świadomości nie tylko w Chinach kontynentalnych, ale również w Hongkongu.

Skazana za "podżeganie" do udziału w upamiętnieniu ofiar masakry na Tiananmen

Sąd uznał, że te publikacje miały na celu "zachęcanie, przekonywanie, sugerowanie i wywieranie presji na członków społeczeństwa" i wypełniają znamiona "podżegania innych do świadomego uczestnictwa w nieautoryzowanym zgromadzeniu". Według sądu spowodowało to "zagrożenie dla zdrowia publicznego".

Chow nie przyznała się do winy. Przed sądem przekonywała, że jej teksty miały na celu "podżeganie innych, aby nie zapominali o 4 czerwca", a nie do zachęcanie do uczestnictwa w zgromadzeniu. Sędzia nie dała jednak wiary tej argumentacji i skazał ją na 15 miesięcy pozbawienia wolności.