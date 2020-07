Londyn oferuje Hongkończykom prawo do zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Chińska ambasada odpowiada

Londyn: Chiny naruszyły warunki brytyjsko-chińskiej deklaracji

Status brytyjskiej narodowości zamorskiej został stworzony w 1985 roku tylko dla mieszkańców Hongkongu, którzy urodzili się przed przekazaniem Hongkongu Chinom, czyli przed 30 czerwca 1997 roku włącznie, i którzy w wyznaczonym terminie wystąpili o jego przyznanie. Jak szacuje brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, status taki ma około 2,9 milionów osób, z czego według stanu na 24 lutego, niespełna 350 tysięcy miało ważne paszporty potwierdzające go. Ponieważ status brytyjskiej narodowości zamorskiej nie jest dziedziczony ani nie można go już nabyć, liczba 2,9 miliona może się tylko zmniejszać.

Obecnie posiadacze brytyjskich paszportów zamorskich mają prawo do bezwizowego wjazdu do Wielkiej Brytanii na pobyty do sześciu miesięcy, a także do brytyjskiej opieki konsularnej za granicą, ale nadal podlegają kontrolom imigracyjnym, nie mają automatycznego prawa do zamieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii, a podróżując, nie mają takiego samego statusu jak obywatele brytyjscy.