Działania "szalone i skrajnie agresywne". Dotkliwe wyroki dla uczestników protestów

Troje uczestników protestów w Hongkongu zostało skazanych na kary do 5,5 roku więzienia za udział w zamieszkach na lotnisku i napaść na reportera z Chin. To jak dotąd najsurowsze wyroki związane z falą antyrządowych wystąpień z 2019 roku – podała hongkońska stacja RTHK.

Ho został skazany na pięć i pół roku więzienia, Lai na pięć lat i trzy miesiące, a Pat na cztery lata i trzy miesiące. To najwyższe wyroki, jakie wydano dotychczas w Hongkongu w związku z antyrządowymi protestami z 2019 roku.

Prodemokratyczne demonstracje odbywały się w byłej brytyjskiej kolonii niemal codziennie przez całą drugą połowę 2019 roku. Czasem były to masowe pokojowe marsze z udziałem nawet ponad miliona osób, ale często dochodziło również do starć z policją radykalnych grup protestujących, a także do aktów wandalizmu.