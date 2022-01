Prezydent Hondurasu zaprzysiężona. Jest pierwszą kobietą, która objęła najwyższy urząd w państwie 

Obietnice wyborcze nowej prezydent Hondurasu

Nowo zaprzysiężona prezydent zawdzięcza zwycięstwo wyborcze programowi swej centrolewicowej Partii Wolność i Odrodzenie (Libertad y Refundacion) zwanej w skrócie "Libre" czyli "Wolna". Obiecała ona wypowiedzenie wojny tradycyjnym plagom Hondurasu: korupcji, mafiom narkotykowym oraz ubóstwu i nędzy, które są udziałem 70 procent spośród 9,5 miliona jego mieszkańców. Te plagi nękające kraj zmuszają jego mieszkańców do masowej emigracji: co dzień pięciuset do sześciuset obywateli Hondurasu porzuca ojczyznę i w poszukiwaniu lepszego życia próbuje dotrzeć nielegalnie – głównie przez Meksyk – do Stanów Zjednoczonych.