Honduras ma zezwolić na stosowanie pigułki "dzień po"

Korytarz eksportu ukraińskiego zboża wymaga długoterminowej ochrony, a świat musi stanowczo zareagować na każdą rosyjską próbę przerwania go - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Koordynator ONZ do spraw umowy zbożowej na Morzu Czarnym Amir Abdulla powiedział we wtorek, że spodziewa się, iż załadowane zbożem statki opuszczą ukraińskie porty w czwartek.