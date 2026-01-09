Logo strona główna
Świat

Ładunkiem wybuchowym rzucono w opozycjonistkę. Nagranie

2026-01-09T022400Z_1_LWD538509012026RP1_RTRWNEV_C_5385-HONDURAS-POLITICS-0001
Nagranie z ataku na opozycjonistkę w Hondurasie
Źródło: Reuters
W honduraską posłankę opozycyjną Gladis Aurorę Lopez rzucono ładunkiem wybuchowym. Do ataku doszło na ulicy, kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Agencja Reuters pokazała nagranie z tego zdarzenia.

Honduraska posłanka opozycyjnej Partii Narodowej Gladis Aurora Lopez została ranna w czwartek niedaleko budynku Kongresu Narodowego w Tegucigalpie. Na nagraniu zdobytym przez agencję Reuters widać moment, w którym Lopez podchodzi do mediów, aby porozmawiać z reporterami. Wtedy w jej kierunku zostaje rzucony kulisty obiekt, który leci wprost na kobietę i wybucha tuż za nią.

Autentyczność nagrania, na którym nie widać, kto rzucił tym obiektem, została potwierdzona przez Agencję.

Rzucono bombą w posłankę

Tomas Zambrano, przewodniczący Partii Narodowej w Kongresie, przekazał, że Lopez odniosła poważne obrażenia i została natychmiast opatrzona przez ekipę medyczną na miejscu zdarzenia - podaje portal news.com.au. Lokalne media poinformowały, że posłanka miała widoczne obrażenia na głowie i plecach oraz silnie krwawiła. Została zabrana do prywatnego szpitala na dalsze leczenie, nie wiadomo w jakim jest stanie. Nie przekazano, czy ktoś jeszcze ucierpiał podczas ataku.

Według części doniesień, do detonacji doszło po uderzeniu Lopez w tył głowy. Partia Narodowa przekazała w oświadczeniu, że eksplozja nastąpiła kilka centymetrów od niej, a ładunek rzuciła osoba powiązana z rządzą partią Libertad y Refundación (pol. Wolność i Odrodzenie), której przewodniczą były prezydent Manuel Zelaya i jego żona Xiomara Castro. "Polityczna przemoc jest nieakceptowalna i nie może być tolerowana w żadnych warunkach" - napisali przedstawiciele Partii Narodowej.

Władze nie ogłosiły jeszcze żadnych zatrzymań w związku z tym zdarzeniem.

Atak po wyborach

Do ataku doszło w trakcie narastającego kryzysu politycznego w Hondurasie po wyborach, które odbyły się w listopadzie ubiegłego roku. Wygrał je, z przewagą mniejszą niż jeden procent głosów, kandydat Partii Narodowej Nasry Asfura. W Hondurasie obowiązuje system prezydencki, w którym głowa państwa jest jednocześnie szefem rządu. Partia Narodowa, mająca 49 posłów w 128-osobowym Kongresie, przestanie więc być opozycyjna.

Zmiana na stanowisku głowy państwa ma nastąpić 27 stycznia, ale w kraju wciąż utrzymują się napięcia związane z wynikiem wyborów.

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: Reuters, news.com.au, BNO News, tvn24.pl

HondurasAmeryka Południowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica