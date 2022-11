Joe Biden: Wielki Głód w Ukrainie był celowo wywołany przez Stalina

Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że radziecki przywódca Józef Stalin celowo wywołał klęskę głodu, w której zginęły miliony niewinnych Ukraińców. Napisał tak w oświadczeniu upamiętniającym Hołodomor, czyli Wielki Głód na Ukrainie w latach 30. Nawiązał też przy tym do obecnej agresji Rosji na ten kraj.

"Podczas gdy dzielny naród ukraiński kontynuuje obronę swojej demokracji i wolności przed brutalną agresją Rosji , zatrzymujemy się, by oddać cześć ofiarom dawnych niesprawiedliwości i okrucieństw wyrządzonych Ukrainie " - napisał Joe Biden w oświadczeniu przed przypadającym w sobotę dniem pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie.

"W czasie swojego reżimu, Józef Stalin prowadził w Ukrainie ostrą i represyjną politykę, w tym celowo wywołując klęskę głodu w latach 1932-33, która doprowadziła do śmierci milionów niewinnych ukraińskich kobiet, mężczyzn i dzieci" - oznajmił prezydent USA . Podkreślił niezłomność Ukraińców, którzy "przetrwali zniszczenie i tyranię, by ostatecznie utworzyć wolne i demokratyczne społeczeństwo".

Wielki Głód w latach 30.

W czasach komunizmu Ukrainę dotknęły trzy fale głodu: na początku lat 20., potem w latach 30. i w latach 1946-1947. Najtragiczniejszy w skutkach był Wielki Głód z lat 1932-1933, w którego najgorszym okresie umierało dziennie do 25 tysięcy ludzi.

W 1932 roku w ZSRR wprowadzono prawo o ochronie własności państwowej, które pozwalało na rozstrzelanie człowieka za zabranie choćby jednego kłosa z należącego do kołchozu pola. Obowiązywał także dekret o całkowitej blokadzie wsi z powodu rzekomego sabotowania obowiązkowych dostaw zbóż. W ocenie historyków głód wywołano sztucznie, by złamać opór chłopstwa wobec kolektywizacji. Na Ukrainie opór ten był największy. Szacuje się, że w czasie Wielkiego Głodu na Ukrainie zmarło co najmniej 3,5 miliona ludzi. Wśród ofiar byli też Polacy.