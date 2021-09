Holendrzy wciąż najwyższym narodem na świecie. Ale stają się coraz niżsi

- Holendrzy to ciągle najwyższy naród na świecie - wynika z badań Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS). Jednak przeciętny Holender staje się coraz niższy.

W zeszłym roku jeden na pięciu Holendrów miał co najmniej 190 centymetrów wzrostu, a 7 procent było wyższych niż 195 centymetrów. Wśród kobiet prawie co dziesiąta osiągnęła co najmniej 180 centymetrów.