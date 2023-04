Zwłoki mężczyzny znalezione w podwoziu samolotu. Maszyna przyleciała z Kanady

Jak podaje holenderski "NL Times", władze lotniska Schiphol w Amsterdamie potwierdziły w poniedziałek, że w podwoziu samolotu linii lotniczej KLM odnaleziono zwłoki mężczyzny. Był to prawdopodobnie "pasażer na gapę", ale nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób udało mu się tam ukryć.

Ciało mężczyzny znalezione w podwoziu

Maszyna przyleciała do Holandii z Kanady, a wcześniej była także w nigeryjskim Lagos. Nie jest jednak jasne, w którym mieście mężczyzna zdołał ukryć się w podwoziu ani w którym momencie miało to miejsce. Nie wiadomo więc, jak długo się tam znajdował. Na tę chwilę funkcjonariusze nie podejrzewają, aby doszło do przestępstwa. - Śledztwo trwa i staramy się ustalić tożsamość ofiary, aby poinformować rodzinę - przekazał rzecznik holenderskiej żandarmerii wojskowej (Marechaussee) w rozmowie z dziennikiem "Telegraaf".