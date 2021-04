Spodobał im się groźny niewybuch. Ozdobili nim ogródek

Holenderska policja prowadziła przed weekendem niecodzienne poszukiwania. Niewybuch z II wojny światowej odkryty przy ulicznej ławce zaginął nagle w tajemniczych okolicznościach. Policja opublikowała zdjęcia pocisku i apel o pomoc w poszukiwaniach. Odnaleziono go w oddalonym o kilkanaście kilometrów ogródku starszej pary. Lokalne media podają, że uznali oni za świetną ozdobę i nieświadomi zagrożenia, przewieźli go w bagażniku auta.

Mężczyzna zrobił mu zdjęcie i wybrał się na policję. Gdy funkcjonariusze udali się natychmiast we wskazane miejsce, ku ich zdziwieniu okazało się, że niewybuch zniknął. Cytowana przez dziennik rzeczniczka miejscowej policji Chantal Westerhoff, która oglądała zdjęcie powiedziała, że "prawdopodobnie jest to pocisk z okresu II wojny światowej".

Na prowadzonym przez lokalną policję koncie społecznościowym na Twitterze pojawił się również wpis ze zdjęciami ławki i pocisku. Funkcjonariusze zapytali mieszkańców, gdzie jest niewybuch i zaapelowali, by w przypadku natrafienia na niego, pod żadnym pozorem go nie dotykać. "Dzisiejszego popołudnia o 15.45 nadal znajdował się w pobliżu ławki przy ulicy Duivendalweg w De Lutte. Jest pokryty rdzą, ma 40 centymetrów długości i 12,5 centymetra średnicy. Jeśli go znajdziesz, zadzwoń na 122 i nie ruszaj go!" - czytamy we wpisie.