Świat Zderzenie tramwajów w Rotterdamie. Kilkanaście osób rannych Oprac. Kuba Koprzywa |

Zderzenie tramwajów w Rotterdamie Źródło wideo: Enex Źródło zdj. gł.: Mitchell de Kwant MEDIATV/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zderzenia na moście Erazma w Rotterdamie doszło około godziny 11. Ciężko ranna osoba została po zderzeniu uwięziona w tramwaju. Uwolnili ją strażacy, po czym została przewieziona do szpitala.

Zderzenie tramwajów w Rotterdamie Źródło zdjęcia: Mitchell de Kwant MEDIATV/PAP

Zderzenie tramwajów w Rotterdamie

Jeden z tramwajów uderzył w tył drugiego, który zatrzymał się przed otwartym mostem zwodzonym - opisał NL Times. Jeden z pojazdów wykoleił się po kolizji. Straż pożarna poinformowała, że uszkodzone zostały też dwa samochody.

Zderzenie tramwajów w Rotterdamie Źródło zdjęcia: FRANK DE ROO/PAP

Organizator transportu miejskiego w Rotterdamie w odpowiedzi na wypadek przekazał, że nie jest jeszcze w stanie określić przyczyny wypadku, ale współpracuje ze służbami w tym zakresie. "Widzieliśmy zdjęcia i jesteśmy głęboko wstrząśnięci" - przyznał.