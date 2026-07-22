Zderzenie tramwajów w Rotterdamie. Kilkanaście osób rannych
Do zderzenia na moście Erazma w Rotterdamie doszło około godziny 11. Ciężko ranna osoba została po zderzeniu uwięziona w tramwaju. Uwolnili ją strażacy, po czym została przewieziona do szpitala.
Zderzenie tramwajów w Rotterdamie
Jeden z tramwajów uderzył w tył drugiego, który zatrzymał się przed otwartym mostem zwodzonym - opisał NL Times. Jeden z pojazdów wykoleił się po kolizji. Straż pożarna poinformowała, że uszkodzone zostały też dwa samochody.
Organizator transportu miejskiego w Rotterdamie w odpowiedzi na wypadek przekazał, że nie jest jeszcze w stanie określić przyczyny wypadku, ale współpracuje ze służbami w tym zakresie. "Widzieliśmy zdjęcia i jesteśmy głęboko wstrząśnięci" - przyznał.
Źródło: DutchNews, NL Times