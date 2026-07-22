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Świat

Zderzenie tramwajów w Rotterdamie. Kilkanaście osób rannych

|
Rotterdam wypadek tramwaj
Zderzenie tramwajów w Rotterdamie
Źródło wideo: Enex
Źródło zdj. gł.: Mitchell de Kwant MEDIATV/PAP
Na moście Erazma w Rotterdamie doszło do zderzenia tramwajów. W jego wyniku kilkanaście osób zostało rannych, w tym jedna ciężko.

Do zderzenia na moście Erazma w Rotterdamie doszło około godziny 11. Ciężko ranna osoba została po zderzeniu uwięziona w tramwaju. Uwolnili ją strażacy, po czym została przewieziona do szpitala.

Zderzenie tramwajów w Rotterdamie
Zderzenie tramwajów w Rotterdamie
Źródło zdjęcia: Mitchell de Kwant MEDIATV/PAP

Zderzenie tramwajów w Rotterdamie

Jeden z tramwajów uderzył w tył drugiego, który zatrzymał się przed otwartym mostem zwodzonym - opisał NL Times. Jeden z pojazdów wykoleił się po kolizji. Straż pożarna poinformowała, że uszkodzone zostały też dwa samochody.

Zderzenie tramwajów w Rotterdamie
Zderzenie tramwajów w Rotterdamie
Źródło zdjęcia: FRANK DE ROO/PAP

Organizator transportu miejskiego w Rotterdamie w odpowiedzi na wypadek przekazał, że nie jest jeszcze w stanie określić przyczyny wypadku, ale współpracuje ze służbami w tym zakresie. "Widzieliśmy zdjęcia i jesteśmy głęboko wstrząśnięci" - przyznał.

Źródło: DutchNews, NL Times
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Tagi:
HolandiaTramwaj
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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