Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zamieszki, zabici i dziesiątki pożarów w Holandii w jedną noc

Policjanci w Holandii w Nowy Rok 2026
Płonący kościół w Amsterdamie
Źródło: Reuters
Zabici, starcia z policją, ataki na ratowników medycznych. Tak wyglądała sylwestrowa noc w Holandii. Tamtejszy związek zawodowy policjantów ocenił, że to był jeden z najbardziej brutalnych sylwestrów w ostatnich latach.

Lokalne media podały, że w wyniku odpalenia fajerwerków w Nijmegen zginął 17-letni chłopiec, a w Aalsmeer - 38-letni mężczyzna. Policja bada, czy używany materiał pirotechniczny był w obu przypadkach legalny. W Bergen nad Morzem Północnym śmierć poniosło z kolei dziecko potrącone przez samochód.

Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był ogromny pożar zabytkowego kościoła w Amsterdamie - Vondelkerk, który od lat 70. XX wieku przestał pełnić funkcję świątyni katolickiej i stał się miejscem wielu koncertów oraz spotkań.

Ogień szybko objął wieżę budynku, a gęsty deszcz iskier zmusił służby do ewakuacji kilkudziesięciu pobliskich domów. Straż pożarna walczyła z żywiołem przez wiele godzin, wykorzystując wodę z pobliskiego parku. Zabytku nie udało się uratować. Na miejscu pojawiła się burmistrz Femke Halsema, która powiedziała: "To jest naprawdę straszne (...) to ogromna tragedia".

CZYTAJ WIĘCEJ: Pożar zabytkowego kościoła w noworoczną noc

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szpital wojewódzki w Koszalinie
14-latkowi w dłoni wybuchła petarda, stracił palec
Szczecin
W sylwestrową noc doszło do pożaru choinki
Pożary miejskich choinek. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
WARSZAWA
Pożar wybuchł w kurorcie Crans-Montana w barze Le Constellation
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje

Kilkadziesiąt noworocznych pożarów w całej Holandii

W całym kraju odnotowano liczne pożary budynków mieszkalnych, garaży i obiektów publicznych, w tym hal sportowych i domów jednorodzinnych. W kilku przypadkach eksplodowały składowane fajerwerki, co dodatkowo utrudniało akcje ratunkowe. W wielu miejscach doszło do znaczącego pogorszenia się jakości powietrza. Tysiące zgłoszeń sprawiły, że numer alarmowy 112 był przeciążony - władze apelowały o dzwonienie wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia.

Szczególne zaniepokojenie wzbudziła skala przemocy wobec służb. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni byli obrzucani fajerwerkami, kamieniami, a w Bredzie w dzielnicy Tuinzigt użyto koktajli Mołotowa. Związek zawodowy policji określił sylwestrową noc jako jedną z najbardziej brutalnych w ostatnich latach.

Mimo obowiązującego w wielu gminach zakazu używania fajerwerków, przepis ten był masowo łamany. Tegoroczny Sylwester był jednocześnie ostatnim, w którym fajerwerki na prywatny użytek były jeszcze legalne w skali kraju. Władze zapowiadają, że przejęta zmiana prawa ma ograniczyć liczbę ofiar, zniszczeń i przemocy, które od lat towarzyszą świętowaniu Nowego Roku w Holandii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: PAP, BBC News

Źródło zdjęcia głównego: Josh Walet/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
HolandiaSylwesterNowy rokpożar
Czytaj także:
Ukraińska armia
Ukraiński wywiad: sfabrykowaliśmy śmierć dowódcy i przejęliśmy "nagrodę", którą za zabójstwo wystawiła Rosja
Świat
Harare, stolica Zimbabwe
Polski filozof: rozpada się nie tylko powojenny ład
Świat
imageTitle
Mistrz świata za mocny. Ratajski bez urodzinowego prezentu
EUROSPORT
Opady śniegu nocą
Cztery pogodowe zagrożenia. IMGW wciąż ostrzega
METEO
imageTitle
Rozczarowanie na Anfield. Liverpool nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu o orędziu Nawrockiego: słyszałem dużo "ja"
Polska
imageTitle
Śmierć norweskiego biathlonisty. WADA zakaże stosowania masek tlenowych?
EUROSPORT
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
METEO
Donald Tusk
Premier obiecuje "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści"
Polska
Statek Fitburg został przechwycony przez fińską straż przybrzeżną
Opuszczona kotwica. Podejrzewają sabotaż na Bałtyku
Świat
imageTitle
Zaskakujące podium w Oberstdorfie. Znamy triumfatorkę Turnieju Dwóch Nocy
EUROSPORT
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
METEO
imageTitle
Dramatyczne wyznanie. Tsitsipas rozważał zakończenie kariery
EUROSPORT
Policja niemiecka, policja, Niemcy
W Bielefeld śmierć 18-latków, w Berlinie liczne amputacje
Świat
imageTitle
TCS przenosi się do Austrii. Kiedy i o której skoki w Innsbrucku?
EUROSPORT
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, woda zalała ulicę
WARSZAWA
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
METEO
Pożar wybuchł w kurorcie Crans-Montana w barze Le Constellation
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje
Świat
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
METEO
imageTitle
W kadrze nie ma pewniaków na igrzyska. "Wszyscy mają takie same warunki"
Najnowsze
imageTitle
Tomasiak optymistą przed drugą częścią TCS. "Trzeba nad tym popracować"
EUROSPORT
Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Zimne ognie w szampanie i nagle całe piętro w ogniu? Relacje z kurortu
Świat
lusaka zambia - Travel Stock shutterstock_2107644629
Płacą podatki w juanach. Pierwszy taki kraj w Afryce
BIZNES
imageTitle
Szokująca decyzja. Rząd zawiesił reprezentację po blamażu w rozgrywkach
EUROSPORT
Boja znajduje się na plaży w kierunku Mikoszewa
Niecodzienny widok na plaży w Jantarze
Trójmiasto
Śnieg w parku
Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz
METEO
imageTitle
Czerwona kartka dla mistrza świata. Żegna się z Turniejem Czterech Skoczni
EUROSPORT
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
WARSZAWA
imageTitle
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026
EUROSPORT
imageTitle
Prevc odjechał rywalom. Bardzo dobry występ Tomasiaka w Ga-Pa
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica