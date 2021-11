Premier po zamieszkach w Rotterdamie: czysta przemoc. Minister sprawiedliwości: nie ugniemy się pod wpływem ulicy

Ostatnie zamieszki w Holandii premier tego kraju Mark Rutte nazwał w poniedziałek "czystą przemocą", a agresywnych manifestantów "idiotami". - Nie miało to związku z demonstrowaniem swoich poglądów - stwierdził i zapowiedział pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Minister sprawiedliwości Ferd Grapperhaus podkreślił, że rząd nie zmieni swojej strategii walki z koronawirusem "pod wpływem ulicy".

Jego zdaniem "czysta przemoc", z jaką Holendrzy mieli do czynienia w Rotterdamie i innych miastach, nie ma nic wspólnego z demonstrowaniem swoich poglądów. Według szefa rządu policja i wymiar sprawiedliwości zrobią wszystko, co w ich mocy, by znaleźć sprawców.