Zabójstwo holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. Media o pojawieniu się nowego świadka 

W sprawie zabójstwa w 2021 roku holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa jest nowy świadek, którego zeznania najpewniej doprowadzą do odroczenia wydania wyroku i do ponownego otwarcia śledztwa - twierdzi RTL Nieuws. O zabicie de Vriesa oskarżeni są Holender Delano G. i Polak Kamil E. Według holenderskich służb zabójstwo miał zlecić obywatel Polski Krystian M.

Świadek 5089

Prokuratura żąda dla obu oskarżonych kary dożywotniego więzienia. Zgodnie z zapowiedziami, sąd w Amsterdamie miał wydać wyrok w najbliższy czwartek, 14 lipca. To może się jednak zmienić, bo - jak twierdzi portal RTL Nieuws - pojawił się nowy świadek, który zdradził prokuraturze dodatkowe informacje związane ze sprawą. Miał on przekazać m.in., że zabójcom zaoferowano 150 tys. euro za zabicie de Vriesa, a przygotowania do zbrodni trwały od maja 2021 roku.