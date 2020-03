Muzeum zamknięte z powodu pandemii. Złodzieje wynieśli obraz van Gogha

Obraz wypożyczony był z muzeum w Groningen na północy kraju na wystawę czasową Mirror of the Soul (Zwierciadło Duszy). - To dokładnie ta sytuacja, której nie chcesz doświadczyć, kiedy wypożyczasz obraz - powiedział de Lorm. - Piękne, poruszające dzieło jednego z naszych najwybitniejszych malarzy zostało zabrane społeczeństwu. Ono musi jak najszybciej do nas wrócić, abyśmy mogli znów cieszyć się jego pięknem - dodał.