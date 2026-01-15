Wybuchy, a po nich pożar w centrum miasta. Ucierpiało kilka osób

W centrum Utrechtu w Holandii doszło do dwóch eksplozji, po których wybuchł pożar Źródło: Reuters

Według lokalnego koordynatora ds. bezpieczeństwa, stan zdrowia poszkodowanych osób nie jest na razie znany. Służby nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, czy pod gruzami budynku przy ulicy Visscherssteeg, którego konstrukcja została poważnie uszkodzona, znajdują się jeszcze inne osoby.

Eksplozje i pożar w Utrechcie

Straż pożarna wieczorem wciąż nie mogła dostać się do środka budynku i prowadziła akcję gaśniczą wyłącznie z zewnątrz. Okolica jest zasypana gruzem i szkłem, a zniszczenia obejmują kilka sąsiednich obiektów.

W centrum Utrechtu w Holandii doszło do dwóch eksplozji, po których wybuchł pożar

Władze lokalne i służby ratunkowe apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia. Część okolicznych ulic została zamknięta, a mieszkańcy - ewakuowani lub objęci tymczasową opieką.

Przyczyny eksplozji i pożaru nie są znane. Służby wszczęły w tej sprawie dochodzenie.

