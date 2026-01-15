Wybuchy, a po nich pożar w centrum miasta. Ucierpiało kilka osób

Według lokalnego koordynatora ds. bezpieczeństwa, stan zdrowia poszkodowanych osób nie jest na razie znany. Służby nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, czy pod gruzami budynku przy ulicy Visscherssteeg, którego konstrukcja została poważnie uszkodzona, znajdują się jeszcze inne osoby.
Eksplozje i pożar w Utrechcie
Straż pożarna wieczorem wciąż nie mogła dostać się do środka budynku i prowadziła akcję gaśniczą wyłącznie z zewnątrz. Okolica jest zasypana gruzem i szkłem, a zniszczenia obejmują kilka sąsiednich obiektów.
Władze lokalne i służby ratunkowe apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia. Część okolicznych ulic została zamknięta, a mieszkańcy - ewakuowani lub objęci tymczasową opieką.
Przyczyny eksplozji i pożaru nie są znane. Służby wszczęły w tej sprawie dochodzenie.
Autorka/Autor: sz/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ANP