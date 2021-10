Włamanie do serwerów holenderskiej uczelni. Haker uzyskał dostęp do danych pół miliona osób

Uczelnia HAN University w Arnhem i Nijmegen we wrześniu odkryła włamanie do jej serwerów. Wewnętrzne dochodzenie ujawniło, że haker uzyskał dostęp do serwera, w którym znajdowały się dane ponad pół miliona osób. - Jako zarząd żałujemy, że ludzie padli ofiarą tej kradzieży danych i że nie byliśmy w stanie temu zapobiec - powiedział prezes zarządu HAN Rob Verhofstad, cytowany w komunikacie.

Haker, który włamał się do systemów uczelni HAN University w Arnhem i Nijmegen uzyskał dostęp do danych wielu osób - poinformowały władze placówki. Włamanie odkryto we wrześniu. Nic jednak nie wskazywało wówczas, że haker uzyska dostęp do bazy danych ponad pół miliona osób.