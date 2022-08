Ośrodki dla azylantów pękają w szwach. Kilkuset uchodźców musiało spać pod gołym niebem

Kilkuset uchodźców spędziło noc z soboty na niedzielę pod gołym niebem przed przepełnionym ośrodkiem dla azylantów w Ter Apel w północnej Holandii - informują media. - Ośrodki dla uchodźców są pełne - powiedział rzecznik Centralnej Agencji do spraw Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl (COA).

Poruszające zdjęcia z Ter Apel obiegły niderlandzkie media. Przedstawiały one między innymi ludzi śpiących pod prowizorycznymi namiotami i płaczące kobiety. Wszystko przez to, że zabrakło dla nich miejsc do spania w schronisku.