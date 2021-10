Tajne śledztwa w holenderskich meczetach. Posłowie żądają wyjaśnień

Dziennik "NRC" ujawnił, że co najmniej dziesięć holenderskich gmin prowadziło poufne badania w meczetach. Podano, że z inicjatywą przeprowadzenia tych badań wystąpił krajowy koordynator ds. bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu. Wyjaśnień w tej sprawie od ministra sprawiedliwości domagają się posłowie. Niektórzy z nich zauważają, że to nie pierwszy raz, gdy koordynator "łamie prawo".

W weekendowym wydaniu holenderskiego dziennika "NRC" ukazał się artykuł, z którego wynika, że co najmniej dziesięć holenderskich gmin wysyłało do meczetów zatrudnionych pracowników prywatnych firm detektywistycznych, by przeprowadzić tam rozpoznanie. Mieli oni za zadanie pozyskiwać poufne informacje dotyczące organizacji islamskich.