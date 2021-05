Dwie strzelaniny i pościg po "napadzie na transport kosztowności"

Do strzelaniny doszło w północnej części Amsterdamu. Część miasta jest zablokowana. Policja ruszyła w "dziki pościg" za sprawcami aż do miasta Broek. Tam znów oddano strzały. Jak podała policja, zginął jeden ze sprawców, dwóch zostało rannych, a sześć osób aresztowano. Trwają poszukiwania pozostałych uciekających, a mieszkańcy proszeni są o pozostanie w domach.

Stołeczna policja poinformowała na Twitterze, że wszystko zaczęło się od "napadu z bronią w ręku na transport kosztowności". Według dziennika "De Telegraaf" doszło tam do strzelaniny. Dodała, że później sprawcy zaczęli uciekać co najmniej dwoma pojazdami. Jak pisze dziennik, "nastąpił dziki pościg", w który zaangażowano też policyjne śmigłowce.

Zginął jeden ze sprawców

Według gazety pościg ciągnął się aż do miasteczka Broek w gminie Waterland, oddalonym o około 11 kilometrów od Amsterdamu. Tam sprawcy zaczęli uciekać przez łąkę. Doszło do strzelaniny. Służby podały - to tam zginął jeden ze sprawców, a dwóch zostało rannych. Sześć osób aresztowano. Jak podał "De Telegraaf", nie jest jeszcze jasne, czy śmiertelnie postrzelony podejrzany zginął od kuli oddanej przez policjanta.