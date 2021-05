Napad, pościg i dwie strzelaniny. "Nasze źródła mówią o 50 milionach euro w złocie i diamentach"

Do strzelaniny doszło w północnej części Amsterdamu. Część miasta została zablokowana, a policja ruszyła za sprawcami aż do miasta Broek. Tam znów oddano strzały. Jak podały służby, zginął jeden ze sprawców "napadu na transport kosztowności", a dwóch zostało rannych. Aresztowanych zostało łącznie siedem osób. Holenderskie media podały, że wartość docelowego łupu rabusiów liczona jest w dziesiątkach milionów euro. "Nasze źródła mówią o 50 milionach euro w złocie i diamentach" - napisał dziennik "De Telegraaf" na stronie internetowej.

Stołeczna policja poinformowała na Twitterze, że wszystko zaczęło się od "napadu z bronią w ręku na transport kosztowności". Według dziennika "De Telegraaf" doszło tam do strzelaniny. Dodała, że później sprawcy zaczęli uciekać co najmniej dwoma pojazdami. Jak pisze dziennik, "nastąpił dziki pościg", w który zaangażowano też trzy policyjne śmigłowce.

Zginął jeden ze sprawców

Według mediów pościg ciągnął się aż do miasteczka Broek w gminie Waterland, oddalonego o około 11 kilometrów od Amsterdamu. Tam sprawcy zaczęli uciekać przez łąkę. Doszło do strzelaniny. Służby podały - to tam zginął jeden ze sprawców, a dwóch zostało rannych. Siedem osób aresztowano. Jak podał "De Telegraaf", nie jest jeszcze jasne, czy śmiertelnie postrzelony podejrzany zginął od kuli oddanej przez policjanta.