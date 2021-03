Sondaż: holenderscy liberałowie tracą poparcie, ale koalicja utrzyma władzę

Polityczny Barometr IPSOS jest cotygodniowym badaniem preferencji wyborczych Holendrów. Ostatnie dane zbierano w trakcie wyborów, od poniedziałku do wtorku. Trzydniowe głosowanie zakończy się w środę o godz. 21.

Rekordowa darowizna

Konserwatywna chadecja Christien Unie (CU) utrzymuje poparcie na poziomie 6 mandatów. Oznacza to, że obecna koalicja, mimo spadku notowań Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji, może utrzymać władzę.

Wybory w cieniu pandemii i kryzysu

Wybory odbywają się nie tylko w czasie pandemii, ale również podczas kryzysu politycznego, który doprowadził do upadku gabinetu Marka Rutte. W połowie stycznia tego roku rząd podał się do dymisji w wyniku afery związanej z zasiłkami . Specjalna komisja parlamentarna stwierdziła "bezprecedensowe naruszenie zasad praworządności".

Według raportu parlamentu władze skarbowe w latach 2012-2019 - mimo nadzoru rządu - bezpodstawnie wszczynały postępowania o wyłudzenia wobec ok. 10 tys. rodzin, pobierających zasiłki na dzieci. Sprawy dotyczyły w większości osób mających podwójne obywatelstwo. W rezultacie rodziny te musiały zwrócić tysiące euro, co doprowadziło wiele z nich do finansowej ruiny.