Holandia. Sąd wznowił proces w sprawie zabójstwa dziennikarza. Kolejny Polak oskarżony o współudział

W głośnej sprawie o zabójstwo popularnego reportera śledczego prokuratura oskarża sześć osób, między innymi Holendra Delano G., który miał pociągnąć za spust oraz Polaków: Kamila E., podejrzanego o to, że kierował pojazdem podczas ucieczki z miejsca zbrodni oraz Krystiana M., którego śledczy oskarżają, że to on zorganizował zabójstwo dziennikarza. Pozostali oskarżeni to Holendrzy Erickson O. i Gerower M., którzy filmowali umierającego dziennikarza i nagrania umieścili później w internecie.