Sąd zdecydował w sprawie szefa antymuzułmańskiej partii

Wyrok w sprawie podżegania do dyskryminacji, jaki sąd niższej instancji nałożył na szefa holenderskiej Partii na rzecz Wolności (PVV) Geerta Wildersa, został uchylony w piątek przez sąd w Amsterdamie. W orzeczeniu utrzymano jednak w mocy wyrok w sprawie obrażania marokańskiej mniejszości w kraju.

Sąd w Amsterdamie uchylił wyrok sądu niższej instancji dotyczący podżegania do dyskryminacji i odrzucił decyzję o nałożeniu na Geerta Wildersa 5 tysięcy euro kary. Szef antymuzułmańskiej PVV został skazany w 2016 roku za "podburzanie do dyskryminacji" podczas partyjnego wiecu. Zapytał na nim swoich sympatyków, czy wolą "mniej czy więcej Marokańczyków" w Holandii. Gdy tłum odpowiedział "Mniej, mniej!", Wilders obiecał: "Zajmiemy się tym".

Geert Wilders odwołał się od tego wyroku. W piątek sąd uznał, że "zapłacił on już wysoką cenę za wygłaszanie przez lata swoich opinii". Sędzia Jan Maarten Reinking zastrzegł jednak, że obraźliwe komentarze Wildersa "mogą przyczyniać się do polaryzacji holenderskiego społeczeństwa".

Polityk wzywa do ograniczenia imigracji z krajów muzułmańskich

Jak komentuje Reuters, sprawa Wildersa, który należy do najbardziej rozpoznawalnych przywódców skrajnej prawicy w Europie, była postrzegana jako przeciwstawienie prawa do wolności słowa prawu mniejszości etnicznych do ochrony przed dyskryminacją i nadużyciami. Holenderska konstytucja w pierwszym artykule zakazuje dyskryminacji z jakichkolwiek powodów.