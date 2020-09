Ekstradycje do Polski wstrzymane. Powodem wątpliwości wobec polskiego sądownictwa

Czwartkowa decyzja IRK amsterdamskiego sądu związana jest z wcześniejszym postanowieniem wydanym przez tę instytucję. 31 lipca zdecydowała ona bowiem, że nie wyda Polsce mężczyzny ściganego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Holenderski sąd skierował dodatkowo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzy pytania prejudycjalne dotyczące tego, czy w sytuacji stwierdzenia braku niezależności polskiego sądownictwa od władzy należy wstrzymać przekazywanie do Polski osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw.

Prawo do rzetelnego procesu "pod presją"

W uzasadnieniu do wstrzymania ekstradycji IRK uznał, że od 2017 roku niezależność polskich sądów, a także prawo do rzetelnego procesu, znajduje się pod "coraz większą presją". Wyjaśniono, że w polskim wymiarze sprawiedliwości dochodzi między innymi do ingerencji politycznej w mianowanie prezesów oraz wiceprezesów sądów oraz do przenoszenia sędziów. Zwrócono uwagę, że pod koniec 2019 roku dodano nowe przepisy w zakresie prawa dyscyplinarnego sędziów.