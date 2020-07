Holenderski sąd nie wydał podejrzanego o handel narkotykami. Pyta o niezależność polskich sądów

Polskie sądy nie są już niezależne od polskiego rządu - stwierdziła Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) Sądu Okręgowego w Amsterdamie. To opinia wydana w sprawie o ekstradycję polskiego obywatela podejrzewanego o handel narkotykami. IRK skierowała w tej sprawie pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do czasu uzyskania odpowiedzi Polak pozostanie w holenderskim areszcie.

Przebywający w holenderskim areszcie 32-letni Polak jest podejrzewany o handel narkotykami. Według sądu miał kupić w Holandii razem z innymi osobami około 200 kilogramów miękkich i twardych narkotyków i sprowadzić je do Polski.

Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej Sądu Okręgowego (IRK) w Amsterdamie zdecydowała, że nie wyda Polsce mężczyzny ściganego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Nakaz został wydany w 31 sierpnia 2015 roku przez poznański Sąd Okręgowy. Holenderski sąd skierował dodatkowo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzy pytania prejudycjalne dotyczące tego, czy w sytuacji stwierdzenia braku niezależności polskiego sądownictwa od władzy należy wstrzymać przekazywanie do tego kraju osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw.

"Sądy nie mogą już być niezależne od polskiego rządu"

Skąd taka decyzja? IRK uznał, że od 2017 roku niezależność polskich sądów, a także prawo do rzetelnego procesu, znajduje się pod "coraz większą presją". Wyjaśniono, że w polskim wymiarze sprawiedliwości dochodzi między innymi do ingerencji politycznej w mianowanie prezesów oraz wiceprezesów sądów oraz do przenoszenia sędziów. Zwrócono uwagę, że pod koniec 2019 roku dodano nowe przepisy w zakresie prawa dyscyplinarnego sędziów.

"Wszystkie te wydarzenia razem wzięte wpływają na niezależność polskich sądów tak mocno, że według IRK nie mogą one już być niezależne od polskiego rządu i polskiego parlamentu" - napisano. Sąd przekazał, że w sprawie Polaka nie można podjąć decyzji do czasu uzyskania odpowiedzi na zadane Trybunałowi pytania. Zaznaczono, że zwrócono się do TSUE o rozpatrzenie pytań w trybie pilnym.

Holenderski portal NOS podaje, że "orzeczenie może mieć daleko idące konsekwencje dla wydawania podejrzanych do Polski". "Sąd w Amsterdamie jest jedynym sądem w Holandii, który ma jurysdykcję do orzekania w sprawie ekstradycji i wydania cudzoziemskich podejrzanych zamieszkałych w Holandii" - zwrócił uwagę portal.

Sąd Okręgowy w Amsterdamie Ceescamel/Wikipedia

Autor:akw//now

Źródło: tvn24.pl, nos.nl