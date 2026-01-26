Rozwód w rodzinie królewskiej. "Trudny krok" po 25 latach

Amsterdam, stolica Holandii Źródło: Archiwum Reuters

Książęca para decyzję o rozstaniu podjęła "za obopólną zgodą i z wzajemnym szacunkiem", ale w komunikacie określono ją jako "trudny krok". Poinformowano, że obydwoje dalej będą sprawować opiekę nad trójką dzieci. Pod oświadczeniem pojawiło się panieńskie nazwisko księżniczki, Sekreve.

Bernhard van Oranje i Annette Sekreve Źródło: PAP/EPA

Książę Bernhard i księżniczka Annette nie pełnią żadnych funkcji publicznych. Książę zajmuje się biznesem i działalnością charytatywną, natomiast księżniczka, z zawodu psycholog, przez lata pracowała w fundacjach. Ostatnio skupiła się na działalności charytatywnej. Po rozwodzie utraci prawo do tytułu książęcego.

Rozwód w holenderskiej rodzinie królewskiej

Jeszcze przed zawarciem małżeństwa z Annette książę był pretendentem do objęcia tronu. Zmieniło się to, wraz ze zmianą prawa, po abdykacji królowej Beatrycze w 2013 roku i objęciu tronu przez jej najstarszego syna, Wilhelma Aleksandra. Wówczas dzieci księżniczki Margriet i Pietera van Vollenhovena, w tym Bernhard, zostały usunięte z linii sukcesji.

Obecnie następczynią holenderskiego tronu jest córka Wilhelma Aleksanda, Katarzyna-Amalia.

