Rosyjski szpieg wywiadu GRU zidentyfikowany w Holandii. Starał się o staż w Międzynarodowym Trybunale Karnym

Holenderski wywiad ocenił szpiega jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i na tej podstawie w kwietniu tego roku odmówiono mu wjazdu do Holandii i uznano za osobę niepożądaną. Został odesłany do Brazylii pierwszym możliwym lotem - napisano w oświadczeniu.

Rosyjski szpieg starał się o staż w Międzynarodowym Trybunale Karnym

Rosyjski agent ubiegał się o staż w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze, co - jak uważa AIVD - pozwoliłby mu na dostęp do budynków oraz systemów cyfrowych MTK. "Gdyby funkcjonariuszowi wywiadu udało się uzyskać dostęp do MTK, mógłby pozyskiwać informacje wywiadowcze, szukać (lub rekrutować) źródła [informacji wywiadowczych - red.] oraz wypracować sobie dostęp do systemów cyfrowych MTK" - napisano.