Raper Convex Kafka skazany na kilka tygodni więzienia. Namawiał do przemocy wobec premiera i ministra zdrowia Holandii

Raper Bouke van de V. został skazany na sześć tygodni więzienia, z czego część w zawieszeniu. Sąd uznał, że muzyk podżegał we wpisie w mediach społecznościowych do przemocy wobec holenderskiego premiera Marka Ruttego i ministra zdrowia Holandii Hugo de Jonge'a.

6 lipca minionego roku, zaledwie kilka dni po zabójstwie dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa, raper Bouke van de V. - znany pod pseudonimem Convex Kafka - napisał na Twitterze, że mafiosi zamiast dziennikarzem powinni zająć się "Markiem i Hugo". Prokuratura uznała to za podżeganie do przemocy wobec premiera i ministra zdrowia i wystąpiła przeciwko Van de V. do sądu.