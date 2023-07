Upadek rządu w Holandii, pytania o przyszłość Timmermansa

czytaj dalej

Inflacja na Węgrzech w czerwcu 2023 roku wyhamowała do 20,1 procent rok do roku wobec 21,5 procent w maju - poinformował w piątek tamtejszy urząd statystyczny (KSH). Wzrost cen jest nieznacznie wyższy niż oczekiwali analitycy. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 20 procent rok do roku. Najmocniej podrożała energia elektryczna, gaz oraz żywność. Mimo że inflacja wciąż jest na poziomie ponad 20 procet, to czerwcowy odczyt jest najniższy od września 2022 roku.