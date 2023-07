Premier Holandii Mark Rutte zapowiedział odejście z polityki

Premier Holandii Mark Rutte, który pod koniec ubiegłego tygodnia podał swój rząd do dymisji, poinformował w poniedziałek, że nie będzie liderem swojej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) i w przyśpieszonych, jesiennych wyborach parlamentarnych nie będzie ubiegał się ponownie o urząd. "Teflonowy Mark", jak niekiedy nazywany jest Rutte, kierował holenderskim rządem od 2010 roku, będąc najdłużej urzędującym premierem w historii kraju.

- W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje na temat tego, co mogłoby mnie zmotywować. Jedyną odpowiedzią jest: Holandia - powiedział premier Mark Rutte podczas debaty w izbie niższej parlamentu, Tweede kamer. Dodał, że w niedzielę zdecydował, że nie będzie ponownie ubiegać się o stanowisko premiera i ustąpi z funkcji szefa VVD.

Po swym wystąpieniu szef rządu powiedział dziennikarzom, że to była trudna decyzja i jego życiowy wybór. Podkreślił, że w jego ugrupowaniu jest wiele osób, które mogą go zastąpić. Powiedział jednocześnie, że chciałby dokończyć misję na stanowisku premiera ustępującego gabinetu, na które wyznaczył go w sobotę król Wilhelm Aleksander.