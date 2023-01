Kolejny kraj obiecuje przekazanie Ukrainie baterii Patriot. "Usłyszeliśmy bardzo ważną informację"

Holandia wyśle na Ukrainę system obrony przeciwrakietowej Patriot - poinformowała we wtorek holenderska agencja informacyjna ANP, powołując się na premiera Holandii Marka Rutte .

U.S. Army photo by Eugen Warkentin/DVIDS

Systemy obrony przeciwrakietowej Patriot U.S. Army photo by Eugen Warkentin/DVIDS

Do informacji o planach holenderskich władz odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Dzisiaj usłyszeliśmy bardzo ważną informację od premiera Holandii Marka Rutte, to w istocie kontynuacja naszych ostatnich negocjacji. Ukraina otrzyma kolejną baterię Patriot. Oznacza to, że mamy już trzy zagwarantowane baterie – powiedział.