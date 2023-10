Stwierdził, że "rządził zbyt długo". Teraz chce zostać szefem NATO

Ustępujący premier Holandii Mark Rutte stwierdził w sobotę, że "rządził zbyt długo" i "powinien przekazać stery rządu i partii VVD już dwa lata temu". Zdradził także, że interesuje go stanowisko sekretarza generalnego NATO. - Z pewnością mógłbym coś wnieść - powiedział.

Premier Holandii Mark Rutte podał swój rząd do dymisji w lipcu br. po tym, gdy ugrupowaniom tworzącym jego gabinet nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie umowy dotyczącej przyjmowania uchodźców. Premier zapowiedział wówczas rezygnację z polityki.

W sobotniej rozmowie radiowej przyznał, że powinien zrobić to wcześniej, albowiem "rządził zbyt długo". - Jeśli robisz to przez długi czas, twoja skuteczność spada - powiedział Rutte i przyznał, że stało się to kosztem jego ugrupowania. - Powinienem przekazać stery rządu i mojej partii VVD już dwa lata temu - powiedział.