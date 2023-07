Płonie już niemal tydzień. Rozpoczęto holowanie statku z prawie czterema tysiącami samochodów

Dramat 200-metrowej jednostki do przewozu samochodów, pływającej pod banderą Panamy, rozpoczął się we wtorek 27 lipca, około 30 kilometrów od holenderskiej wyspy Ameland na Morzu Północnym. Fremantle Highway płynął z niemieckiej Bremy do Egiptu .

Utrudnione warunki dla służb ratunkowych

Intensywny ogień oraz gęsty dym uniemożliwiały przez kolejne dni służbom ratunkowym wejście na pokład jednostki. Było to konieczne, aby zainstalować stabilne połączenie płonącego statku z holownikiem, niezbędne do odholowania go w bezpieczne miejsce. Ostatecznie udało się to w piątek.