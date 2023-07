Prawie pół tysiąca trudnych do ugaszenia samochodów elektrycznych na pokładzie płonącego statku

200-metrowy specjalny statek do przewozu samochodów płynął z niemieckiej Bremy do Egiptu i zapalił się w nocy z wtorku na środę, gdy znajdował się na Morzu Północnym około 30 kilometrów na północ od holenderskiej wyspy Ameland. Służby natychmiast podjęły akcję ratunkową. Udało się uratować 22 z 23 członków załogi. Jedna osoba zginęła.

Oprócz Fairplay 30 wezwano kilka innych statków do pomocy w akcji ratowniczej. Są to dwa dodatkowe holowniki, statek pomocniczy dla firm ratowniczych oraz Arca - statek do wydobywania ropy, który obecnie głównie zapewnia kontrolę ruchu i ostrzega inne statki, aby trzymały się z dala od płonącej jednostki.