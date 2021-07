"Drastyczna, ale niezbędna decyzja" w holenderskiej telewizji. "Poważne zagrożenie" ze strony przestępców

Holenderska telewizja RTL4 odwołała w sobotę emisję jednego z wieczornych programów z powodu "poważnego zagrożenia ze strony zorganizowanej przestępczości". Ewakuowano wszystkich pracowników z budynku redakcji w Amsterdamie. To po wyjściu z tego studia postrzelony został we wtorek dziennikarz śledczy Peter R. de Vries.

Minister sprawiedliwości Holandii Ferd Grapperhaus powiedział po rozmowie z kierownictwem RTL4, że była to "drastyczna, ale niezbędna decyzja". Rzecznik stacji poinformował media, że trwają konsultacje co do kolejnych kroków. "Bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze" - podkreślił rzecznik w komunikacie.