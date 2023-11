Walka gangów w holenderskim mieście. Ładunki wybuchowe podkładają nawet 14-latki

Policja w Rotterdamie w środkowej Holandii aresztowała do końca października 2023 roku 140 osób oskarżonych o podkładanie ładunków wybuchowych w tym mieście - podaje tamtejsza komenda.

Informacje o eksplozjach, do których dochodzi w drugim co do wielkości mieście w Niderlandach, pojawiają się praktycznie codziennie. "Zdarzenia z Rotterdamu przypominają sceny z filmu kryminalnego" – napisał niedawno dziennik "De Telegraaf".