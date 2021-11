Holenderski parlament chce finansować aborcje Polkom

Holenderski parlament zdecydował, że tamtejszy rząd będzie mógł sfinansować bezpieczną aborcję dla Europejek. Uchwała jest reakcją na śmierć 30-letniej Izabeli, która zmarła z powodu sepsy w szpitalu w Pszczynie. Kobieta była w 22. tygodniu ciąży. Trafiła do szpitala z powodu odejścia wód płodowych, lekarze czekali aż płód obumrze. - Chcieliśmy, żeby nasz przekaz dotarł do Polek - powiedział autor uchwały Sjoerd Sjoerdsma z partii Democraten 66.

Holenderska Izba Reprezentantów przyjęła we wtorek uchwałę, która pozwoli rządowi na wykorzystanie środków z Funduszu Praw Człowieka na lata 2022-2027 na sfinansowanie aborcji Europejek, a co za tym idzie Polek - poinformowało Deutsche Welle. Uchwała przegłosowana została większością 111 ze 150 głosów.

"Chcieliśmy, żeby nasz przekaz dotarł do Polek"

"Wolność w niektórych regionach Europy znajduje się pod silną presją represyjnego ustawodawstwa. Ma to nieproporcjonalny wpływ na społeczność LGBTI i kobiety pragnące przerwać ciążę" - zapisano w tekście dokumentu, który wyjątkowo został także przygotowany w języku polskim.

- Chcieliśmy, żeby nasz przekaz dotarł do Polek - oświadczył w rozmowie z DW autor uchwały Sjoerd Sjoerdsma z liberalnej partii Democraten 66 (D66).

"Fundusz, z którego zasobów finansowana ma być aborcja dla Polek, podlega pod holenderskie ministerstwo spraw zagranicznych. Środki z niego pochodzące przeznaczane są na wsparcie słabszych grup społecznych, w tym osób LGBT i kobiet, także w dostępie do bezpiecznej aborcji" - tłumaczy DW.

- Dotychczas nie wykorzystywaliśmy tych pieniędzy na pomoc Europejkom. Trafiały one do kobiet z krajów rozwijających się i krajów trzeciego świata. Jednak ostatnie wydarzenia w Polsce i fakt, że 30-letnia kobieta zmarła, bo nie otrzymała prawa do bezpiecznej aborcji, sprawiło, że postanowiliśmy część funduszy przeznaczyć na pomoc Polkom, które będą chciały dokonać w Holandii aborcji - mówił Sjoerdsma.