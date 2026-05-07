Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kobieta z podejrzeniem hantawirusa. Miała kontakt ze zmarłą

|
Samolot ewakuacji medycznej wylądował na lotnisku Schiphol z pacjentem prawdopodobnie zakażonym hantawirusem
Nie żyje trzech pasażerów statku wycieczkowego. Potwierdzono jeden przypadek hantawirusa
Źródło: MarineTraffic
Holenderka została przyjęta do szpitala w Amsterdamie z powodu podejrzenia zakażenia hantawirusem - przekazało ministerstwo zdrowia w Holandii. Według mediów miała kontakt z osobą, która zmarła na skutek zakażenia. Do szpitali trafiają też pierwsi pacjenci ewakuowani ze statku - donoszą media.

Pierwsi pacjenci ewakuowani ze statku transportem medycznym wylądowali w środę wieczorem na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Jak podaje serwis DutchNews, jeden z pasażerów został natychmiast przewieziony do szpitala w Lejdzie, a drugi do szpitala uniwersyteckiego w Düsseldorfie.

Samolot ewakuacji medycznej wylądował na lotnisku Schiphol z pacjentem prawdopodobnie zakażonym hantawirusem
Samolot ewakuacji medycznej wylądował na lotnisku Schiphol z pacjentem prawdopodobnie zakażonym hantawirusem
Źródło: Michel Van Bergen/EPA/PAP

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że wśród trzech ewakuowanych osób był lekarz, który pracował na statku.

Kobieta w szpitalu z podejrzeniem hantawirusa. "Odebrana z domu"

Jak przekazało holenderskie ministerstwo zdrowia, do szpitala w Amsterdamie trafiła z kolei Holenderka z podejrzeniem zakażenia. Holenderska stacja telewizyjna RTL podała, że kobieta jest stewardessą w holenderskich liniach lotniczych KLM i miała kontakt z kobietą, która zmarła na skutek zakażenia hantawirusem w Johannesburgu.

Kobieta ma łagodne objawy i przebywa na oddziale izolacyjnym - podaje RTL. Została w środę wieczorem odebrana z domu przez personel pogotowia ratunkowego.

Z kolei kobieta, która z powodu zakażenia zmarła w Johannesburgu, to 69-letnia Holenderka. Opuściła pokład po tym, jak na wycieczkowcu zmarł jej mąż. Jej stan gwałtownie się pogorszył w czasie lotu do RPA. Zmarła krótko po przyjeździe do szpitala, 26 kwietnia. Zanim para Holendrów wsiadła na statek, podróżowała po Ameryce Południowej. 

Hantawirus na statku wycieczkowym

Hantawirusa wykryto na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius, który około trzech tygodni temu wypłynął z Ushuai w południowej Argentynie ze 150 osobami na pokładzie.

Troje pasażerów statku zmarło, a jeden - w stanie krytycznym - jest leczony w Republice Południowej Afryki. Zmarli to holenderskie małżeństwo oraz osoba z niemieckim obywatelstwem. Pozostałe chore osoby mają łagodne objawy.

ECDC: należy rozważyć ewakuację medyczną wycieczkowca
Dowiedz się więcej:

ECDC: należy rozważyć ewakuację medyczną wycieczkowca

Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.

OGLĄDAJ: Historia, która wciąż boli. "Ołowiane dzieci" nadal żyją z piętnem
epidemia

Historia, która wciąż boli. "Ołowiane dzieci" nadal żyją z piętnem

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters, PAP, RTL

Źródło zdjęcia głównego: Michel Van Bergen/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieHolandia
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Kończy karierę w wieku 30 lat. Płakał po diagnozie
EUROSPORT
Pilne
Prezydent Karol Nawrocki chce referendum. Nagrał oświadczenie
Polska
pobieranie krwi shutterstock_2135328543
Profilaktyka weszła w krew. "Moje Zdrowie" z milionami zgłoszeń
Piotr Wójcik
Porsche zostało odholowane na policyjny parking
Miał dwa promile i dzieci w aucie. Straci Porsche
WARSZAWA
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Szczęsnego. Ma też radę dla Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
"Można przejść to jako spacer z psem"
EUROSPORT
Daniel Obajtek
Jest wniosek o uchylenie europejskiego immunitetu Obajtka
BIZNES
imageTitle
Niemcy wściekli po odpadnięciu Bayernu. "Skandal sędziowski"
EUROSPORT
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar strzelnicy. Zmarł piąty pracownik ekipy remontowej
WARSZAWA
Sprawą zajęła się policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wykorzystywał sieć do kontaktów z nieletnimi. Akt oskarżenia
Wrocław
Pożar w domu jednorodzinnym
Pożar domu. Ogień przeniósł się na sąsiednie budynki
Kielce
Zniszczenia po izraelskim ataku na przedmieścia Bejrutu
Dowódca elitarnej jednostki celem Izraela. Informacje o "niemal pewnej śmierci"
Świat
imageTitle
Został mu ostatni klejnot w koronie. "Chcę zapisać się w historii"
EUROSPORT
Spotkanie Donalda Tuska i prefekta Domu Papieskiego arcybiskupa Petara Rajica
Tusk u Leona XIV. Przywiózł wyjątkowy prezent
Polska
Bruksela, siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela złagodzi przepisy o sztucznej inteligencji
BIZNES
Aleja Jana Pawła II - widok z ronda Zgrupowania AK "Radosław"
Polska hubem inwestycyjnym Europy. Co przyciąga kapitał nad Wisłę?
BIZNES
52 min
News Michalskiego
Czas na zrównanie wieku emerytalnego? Pełczyńska-Nałęcz namawia: odwagi
News Michalskiego
shutterstock_1292406313_1
Mózg wtedy zasypia, a ciało sztywnieje. Naukowcy wskazują nawyk, który przyspiesza demencję
Zdrowie
Andrzej Poczobut
Poczobut o powrocie do zdrowia. "Co noc śni mi się więzienie"
Polska
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Ponad ćwierć miliona maturzystów podejdzie dziś do tego egzaminu
Polska
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
METEO
imageTitle
Kiedy finał Ligi Mistrzów? O której godzinie mecz PSG - Arsenal?
EUROSPORT
Hodowla beagli Ridglan Farms została zamknięta
Psy zakażane, operowane bez znieczulenia. Zamknięto hodowlę
Świat
imageTitle
"Spisek przeciwko Bayernowi". Nikt nie rozumie tej decyzji
EUROSPORT
Bogdan Święczkowski
"Godzilla liczy, że weźmie ich głodem". Rząd ma nowy pomysł
Patryk Michalski
Alkomat, policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolega "uczył" ją prowadzić auto. Miała trzy promile
WARSZAWA
Zdjęcie z drona FlyEye wykorzystywanego przez wojsko
Kolejna doba walki z pożarem puszczy. Nowe "optymistyczne informacje"
Polska
imageTitle
Awantura z udziałem Sochana. Polak najbardziej widoczny po meczu
EUROSPORT
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
"Nie rozumiesz, nie kupuj"
BIZNES
imageTitle
Koronacja odroczona. O tytule zadecyduje piąty mecz
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica