Świat Kobieta z podejrzeniem hantawirusa. Miała kontakt ze zmarłą Oprac. Kuba Koprzywa |

Nie żyje trzech pasażerów statku wycieczkowego. Potwierdzono jeden przypadek hantawirusa Źródło: MarineTraffic

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwsi pacjenci ewakuowani ze statku transportem medycznym wylądowali w środę wieczorem na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Jak podaje serwis DutchNews, jeden z pasażerów został natychmiast przewieziony do szpitala w Lejdzie, a drugi do szpitala uniwersyteckiego w Düsseldorfie.

Samolot ewakuacji medycznej wylądował na lotnisku Schiphol z pacjentem prawdopodobnie zakażonym hantawirusem Źródło: Michel Van Bergen/EPA/PAP

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że wśród trzech ewakuowanych osób był lekarz, który pracował na statku.

Kobieta w szpitalu z podejrzeniem hantawirusa. "Odebrana z domu"

Jak przekazało holenderskie ministerstwo zdrowia, do szpitala w Amsterdamie trafiła z kolei Holenderka z podejrzeniem zakażenia. Holenderska stacja telewizyjna RTL podała, że kobieta jest stewardessą w holenderskich liniach lotniczych KLM i miała kontakt z kobietą, która zmarła na skutek zakażenia hantawirusem w Johannesburgu.

Kobieta ma łagodne objawy i przebywa na oddziale izolacyjnym - podaje RTL. Została w środę wieczorem odebrana z domu przez personel pogotowia ratunkowego.

Z kolei kobieta, która z powodu zakażenia zmarła w Johannesburgu, to 69-letnia Holenderka. Opuściła pokład po tym, jak na wycieczkowcu zmarł jej mąż. Jej stan gwałtownie się pogorszył w czasie lotu do RPA. Zmarła krótko po przyjeździe do szpitala, 26 kwietnia. Zanim para Holendrów wsiadła na statek, podróżowała po Ameryce Południowej.

Hantawirus na statku wycieczkowym

Hantawirusa wykryto na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius, który około trzech tygodni temu wypłynął z Ushuai w południowej Argentynie ze 150 osobami na pokładzie.

Troje pasażerów statku zmarło, a jeden - w stanie krytycznym - jest leczony w Republice Południowej Afryki. Zmarli to holenderskie małżeństwo oraz osoba z niemieckim obywatelstwem. Pozostałe chore osoby mają łagodne objawy.

Dowiedz się więcej: ECDC: należy rozważyć ewakuację medyczną wycieczkowca

Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.

OGLĄDAJ: Historia, która wciąż boli. "Ołowiane dzieci" nadal żyją z piętnem Zobacz cały materiał