Miał więzić dzieci, przemocą wypędzać "złe duchy". Prokuratura przedstawiła szczegóły koszmaru na farmie

Mężczyzna oskarżony o przemoc fizyczną i seksualną oraz nielegalne przetrzymywanie w zamknięciu przez prawie dekadę sześciorga z dziewięciorga własnych dzieci, miał poddawać je karom cielesnym, by wypędzić "złe duchy" - przekazali holenderscy prokuratorzy, którzy przedstawili przed sądem szczegóły ustaleń ze śledztwa.

"W odosobnieniu od urodzenia, musiało zachowywać ciszę"

Prokuratorzy zajmujący się sprawą przedstawili we wtorek sądowi w holenderskim Assen szczegóły sprawy. Jak podała BBC, cytując mowy śledczych, w czasie dochodzenia ustalili oni między innymi, że jednemu z dzieci van Dorsten za karę miał wiązać ręce i nogi. Inne jako 12-latek miało zostać zmuszone do spędzenia całego lata w budzie dla psa.

Jak dodali, dzieci nie były oficjalnie zarejestrowane i nigdy nie chodziły do szkoły.

Winił dzieci za śmierć ich matki

Sześcioro młodszych dzieci - twierdzą śledczy - było odseparowanych od starszego rodzeństwa i poddawanych "bardzo poważnym karom fizycznym", ponieważ ojciec uważał je za "nieczyste". Van Dorsten przez lata miał je obciążać winą za śmierć ich matki, do czego miały doprowadzić, utrzymując kontakty ze światem zewnętrznym. To miało skłonić "złe duchy" do ataku na rodzinę - podała BBC.