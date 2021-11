61 osób zakażonych koronawirusem przyleciało z RPA do Holandii. Wykryto przypadki nowego wariantu

61 osób, które przyleciały w piątek do ​​Amsterdamu dwoma lotami z RPA, uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19 - podali holenderscy urzędnicy. Jak przekazał później holenderski instytut zdrowia publicznego, nowy wariant koronawirusa – omikron – potwierdzono dotychczas u 13 osób.

Według holenderskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM), wśród pasażerów, którzy przylecieli z RPA do Amsterdamu, potwierdzono dotychczas 13 przypadków nowego wariantu koronawirusa – omikrona. Jak dodano, proces sekwencjonowania wirusa nadal trwa.

- Niewykluczone, że w Holandii pojawi się więcej przypadków [wariantu omikron – red.] – powiedział minister zdrowia Hugo de Jonge. Jego zdaniem, "być może jest to wierzchołek góry lodowej". - Wzywamy ludzi, którzy przybyli z tego obszaru, do jak najszybszego poddania się testom - dodał.

- Martwimy się, ale jeszcze nie wiemy, jak duże to będzie zmartwienie – dodał minister. - Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że jest to wariant niepokojący, ale jak bardzo, to pokaże dopiero kilka następnych tygodni – zaznaczył.