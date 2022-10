Miasteczko walczy z teorią spiskową, że było siedzibą "sekty pedofilów-satanistów"

Teorie spiskowe na temat Bodegraven-Reeuwijk

Wskutek spopularyzowania tych historii na platformie społecznościowej, do miasta tłumnie zaczęły ściągać osoby, które chciały oddać cześć domniemanym ofiarom sekty. Zostawiały one kwiaty i listy na grobach miejscowych dzieci. By zapewnić spokój na cmentarzu i umożliwić rodzinom zmarłych odwiedzanie go, miasto musiało na stałe wynająć ochroniarzy.