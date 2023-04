Media: komentarze Macrona przyćmiły pierwszą od 23 lat oficjalną wizytę francuskiego przywódcy

czytaj dalej

Birmańska armia zbombardowała i ostrzelała we wtorek z powietrza wieś uznawaną za bastion sprzeciwu wobec wojskowych władz kraju. Szacuje się, że w ataku zginęło co najmniej 50 osób, w tym kobiety i dzieci, jednak dokładna liczba ofiar jest trudna do ustalenia. Świadkowie donoszą o zmasakrowanych ciałach i płonących budynkach.