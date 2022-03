Kto zdradził kryjówkę Anne Frank? Książka, która miała dać odpowiedź, wycofana ze sprzedaży. Wydawca przeprasza

Książka "The Betrayal of Anne Frank" miała wyjaśnić, kto zdradził kryjówkę młodej Żydówki i jej rodziny w Amsterdamie. Jak informuje BBC, publikacja właśnie została wycofana z księgarń przez wydawcę po tym, jak przedstawione w niej ustalenia zostały zdyskredytowane.

Zespół badawczy, w skład którego weszło dwudziestu historyków, kryminologów i analityków, był kierowany przez emerytowanego agenta FBI. Sześć lat pracy doprowadziło badaczy do wniosku , że za aresztowanie Anne Frank i siedmioro innych Żydów, w tym członków jej rodziny, odpowiedzialny jest wpływowy żydowski notariusz Arnold van den Bergh.

Sceptyczne komentarze jeszcze przed publikacją

Wyniki pracy śledczych zostały opublikowane w książce kanadyjskiej autorki Rosemary Sullivan pt. "The Betrayal of Anne Frank", która ukazała się w styczniu 2022 roku. Stwierdzono w niej, że van den Bergh prawdopodobnie wydał miejsce ukrycia Franków, aby ratować własną rodzinę.

Fala krytyki i druzgocący raport

Europejski Kongres Żydów wezwał wydawcę HarperCollins do wycofania wydania anglojęzycznego, twierdząc, że książka ta splamiła pamięć o Anne Frank i godność ocalałych z Holokaustu. Z podobnym apelem zwróciła się wnuczka Arnolda van den Bergha.

- Tą historią wykorzystujecie pamięć o Anne Frank, fałszujecie historię i przyczyniacie się do wielkiej niesprawiedliwości - powiedziała.

Znalezienie kryjówki mogło nastąpić przypadkiem

Anne Frank była żydowską nastolatką, która pisała pamiętnik z dwóch lat spędzonych w ukryciu, zanim zmarła w nazistowskim obozie koncentracyjnym. Frank zaczęła prowadzić dziennik w dniu swoich trzynastych urodzin, 12 czerwca 1942 roku. Przechowała go jedna z osób, które pomagały ukrywającej się rodzinie Franków - Miep Gies, która po wojnie przekazała go ojcu Anne, Ottonowi. Dziennik został opublikowany w 1947 roku. Przetłumaczono go jak dotąd na ponad 60 języków.